Japonlar 18 metrelik yürüyen robot yapıyor

Japonya’nın Yokohama Limanı, bu yılın ekim ayından itibaren 18 metre boyunda ve yürüyen bir Gundam robotuna ev sahipliği yapacak.

1979 yılında Yoshiyuki Tomino tarafından ortaya çıkarılan Gundam serisi, Japon kültürü ve dünya animasyon tarihi üzerinde büyük, metalik bir iz bıraktı. Samuraylardan ilham alan bu dev ve kılıç kuşanmış robotlar o kadar uzun süre popüler oldu ki yaklaşık 50 farklı televizyon serisine ve filme konu oldu.

webtekno'dan Emre Ömer Zehir'in haberine göre; Transformers, Voltron, Pacific Rim gibi popüler serilerin ilham kaynağı olan Gundam, 18 metrelik bir robot olacak.

Robotun eli tamamen eklemli ve tıpkı bir insan eli gibi hareket edebiliyor. Bunu yapabilen robotlar elbette var ama hiçbirinin elinin boyu 2 metre değil ve ağırlık da dert etmeleri gereken en son şey. 2 metre boyundaki devasa bir eli 200 kilonun altında tutmaksa hiç kolay değil. Robot 24 derece hareket edebilecek ve o devasa kütleyi de yürütecek.