Japon yapımı dünyanın en hızlı süper bilgisayarı araştırdı: Dokusuz maskeler, pamuklu ve polyester olanlardan daha etkili

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesine odaklanan Japonya'daki dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, dokusuz kumaşlardan yapılan maskelerin Covid-19 yayılmasını engellemede daha başarılı olduğu sonucuna vardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, saniyede 415 katrilyon işlem gücü olan süper bilgisayar Fugaku, üç tip maske üzerinde simülasyon denedi. Simülasyonun sonucunda dokusuz kumaştan yapılan maskelerin pamuk ve polyester maskelere göre Koronavirüs yayılmasını önlemekte daha başarılı olduğu görüldü.

Nikkei Asian Review dergisinde yayımlanan araştırma, maskeyi takan kişi öksürdüğünde dokusuz kumaş maskelerin, damlacıkların dışarı yayılmasını engellemekte daha başarılı olduğunu gösterdi. Pamuklu ve polyester maskelerin dokusuz kumaşa göre daha az etkili olduğu ancak yine de damlacıkların yüzde 80'ini engellediği belirtildi.

Araştırma sonucunda dokusuz maskelerinde 20 mikrometreden daha düşük damlacıkları engellemede daha az etkili olduğu, yüzde 10'undan fazlasının maskelerin kenarından çıkabileceği görüldü. Bir mikrometre bir metrenin yaklaşık milyonda biri oluyor.

Japon yetkililer, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku'nun Koronavirüs araştırmalarına başladığını açıklamıştı. Bilgisayar, ofis alanlarında ve kalabalık trenlerde zerreciklerin nasıl yayıldığını anlamaya yönelik bir simülasyon üzerinde çalışıyor.