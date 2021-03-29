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Kültür-Sanat

Japon tarihini anlatan oyun Ghost Of Tsushima beyaz perdeye uyarlanıyor

Ghost of Tsuhima Playstation 4 için dünya çapında 6.5 milyon kopya sattı

29 Mart 2021 14:41

Sony Pictures ve Playstation Productions'ın beraber çalışacağı projede yönetmen, "John Wick"in yönetmeni Chad Stahelski oldu.

"Geliştirici Stüdyo Yönetici Yapımcı olacak"

Oyunun geliştirici stüdyosu olan Sucker Punch Productions'tan olan Peter Kang, filmin Yönetici Yapımcılığını stüdyo adına üstlenerek, projeye yön verecek.

Film, samuray Jin Sakai'nin Tsushima adasının özgürlüğü için verdiği savaşı konu alacak.

"Hayranlarımızı ve yeni kitleleri heyecanlandıracak zengin uyarlamalar oluşturabileceğiz."

Proje hakkında PlayStation Productions Başkanı Asad Qizilbash şunları söyledi: "Chad ve 87Eleven Entertainment ile Jin'in hikayesini beyaz perdeye taşımaktan heyecan duyuyoruz. Chad gibi yaratıcı ortaklarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyunlarımız hakkında vizyon sahibi olan ortaklarımız sayesinde, hayranlarımızı ve yeni kitleleri heyecanlandıracak zengin uyarlamalar oluşturabileceğiz."

"Öncelik John Wick 4"

Filmin yönetmeni olan Stahelski önceliğinin John Wick 4 olduğunu belirtirken, Ghost Of Tsushima'nın hangi aşamada olduğu ve çıkış tarihi ise henüz belli değil.

ps4filmChad StahelskioyunGhost Of Tsushima
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