Japon stardan 'erkek arkadaş' özrü

Japon pop star Minami Minegishi, erkek arkadaşı olduğu ortaya çıkınca önce saçlarını kazıttı, sonra da kameranın karşısına geçerek gözyaşları içinde hayranlarından özür diledi. Genç şarkıcı, üyesi olduğu müzik grubundan atılma tehdidiyle karşı karşıya...



Japonya’nın ünlü müzik grubu AKB48’in üyelerinden Minami Minegishi, erkek arkadaşı olduğu için hayranlarından özür dileyen bir video yayımladı.

Minegishi, erkek arkadaşıyla çekilmiş fotoğraflarının bir dergide yayımlanması üzerine hazırladığı videoda “Grubun kıdemli bir üyesi olarak, benden genç üyelere örnek olmam gerekirdi. Yaptığım düşüncesiz ve toy bir hareketti” dedi.

Genç şarkıcı, gözyaşları içinde gruptan atılmak istemediğini belirterek, “Tüm kalbimle özür dilerim” dedi.



Saçlarını feda etti



YouTube üzerinden yayınlanan videoda Minegishi, sözleriyle olduğu kadar görüntüsüyle de dikkat çekti.

20 yaşındaki genç şarkıcı, hayranlarının karşısına, daha önce omuzlarına kadar uzanan saçlarını kazıtarak çıktı. Bu, Japon geleneğinde bir pişmanlık göstergesi olarak sayılıyor.



7 milyon kişi izledi



Minami Minegishi’nin özür videosu, Youtube’da 7 milyondan fazla izlendi. Hayranları, Minegishi’ye sosyal medya üzerinden destek oldu.



Rütbesi söküldü



Guardian gazetesinin haberine göre; AKB48 yönetimi, olaydan sonra Minegishi’nin gruptaki rütbesini indirdi. Miegishi’nin gruptaki akıbeti henüz bilinmiyor.



Gönül ilişkisi yasak



Genç şarkıcıyı böylesi bir pişmanlığa iten üyesi olduğu AKB48’in katı kuralları.

Japonya’da sevimlilik ve masumiyetin simgesi olarak görülen grup, kuralları gereği üyelerinin erkek arkadaş edinmelerini yasaklıyor.

Grup üyelerinin aşk yaşama cezası ise gruptan atılmak. Ancak Minegishi, kendisi için böyle bir son istemiyor.



20 milyonluk CD ve DVD satışı



13-20 yaşları arasında 90 genç kadından oluşan grup, 2005 yılında Tokyo’da kurulmuştu.

Japonya’da oldukça popüler olan grubun CD ve DVD’leri 20 milyondan fazla sattı.

Grup, sadece 2011 satışlarından 200 milyon dolar gelir elde etti.