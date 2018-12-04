Japon şirket, Türkiye'deki nükleer santral projesinden çekiliyor; sebep, artan masraflar ve TL'deki değer kaybı

T24 Haber Merkezi

Kamu-özel ortaklığıyla kurulan Japon şirketi Mitsubishi Heavy Industries’in, Sinop’ta inşa edilmesi planlanan nükleer santral projesinden çekilmeye hazırlandığı iddia edildi.

Nikkei Asian Review’in haberine göre, projeyi iptal etme kararı 2011’de Japonya’daki Fukushima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen erime sonrası artırılan güvenlik kriterlerinin mali yükü katlaması ve Türk Lirası’nda değer kaybının masrafları artırmasının ardından alındı. Haberde, taraflar arasında projeyi iptal ettirmeye dair görüşmelerin son aşamada olduğu kaydedildi. Mitsubishi Heavy’nin maliyetlere dair revize raporunu Temmuz sonunda Türk hükümetine sunduğu ancak Ankara’nın reaktör tarafından üretilen elektriğin birim satış fiyatında artışa gitmek de dahil herhangi bir düzenlemeye yanaşmadığı ifade edildi.

Nikkei Asian Review’e konuşan bir üst düzey Mitsubishi Heavy yetkilisi, kararın tamamen ‘ekonomik olan rasyonalite bağlamında’ alındığını söyledi.

Öte yandan, nükleer santral inşasının iptal edilmesine rağmen Japon hükümetinin Türkiye’nin enerji sektörüne yönelik yardımlarını sürdüreceği ve gelecekteki iş birliğinin çerçevesine dair görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Japon ve Türk hükümetleri, 2013 yılında Türkiye'nin ikinci nükleer santralini Sinop'a yapmak için anlaşmaya varmıştı. Ekim ayında İnceburun’daki nükleer santral projesi nedeniyle kesilen ağaç sayısı 650 bini aşmıştı.

Proje, Japonya'nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak görülüyordu.

*Nikkei Asian Review haberinin İngilizce orijinalini buradan okuyabilirsiniz.