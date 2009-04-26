Japon rüyası gerçekleşti

Güneri Ertencan (50), yıllarca THY’nin Londra şubesinde çalıştı. Japonya’ya gitti, Japon kültürüne áşık oldu.Hatta bir Japon’la evlendiğini rüyasında gördü. 20 yıl sonra bu düşü gerçek oldu.



Hürriyet’ten Ayşegül Ekinci’nin haberine göre, THY’nin Londra Bürosu’nda yıllarca idare müdürü olarak görev yapan Güneri Ertencan, yirmi yıl önce gittiği Japonya’ya áşık olunca bir Japon’la evlenmeyi kafasına koydu. Hatta rüyasında bile bunu gören Ertencan’ın hayali gerçek oldu.



Güneri Ertencan, geçen ay Londra’da tanıştığı Japon Hiroko (44) ile evlendi. "Gençliğin verdiği enerjiyle hiç durmak bilmeden neredeyse gece gündüz çalışıyordum. Evlilik hiç aklıma gelmiyordu. Yaz tatilinde Tokyo’daki arkadaşımın yanına gittim. Tesadüfen tanıştığım Japon bir aile bana o kadar misafirperver davrandı ki, 5 kuruş harcamama izin vermeden Tokyo’dan Kyoto’ya götürüp 1 hafta misafir ettiler" diyen, Güneri Ertencan’ın Japonya aşkı böyle başladı. İlk Japonya tatilinden sonra her yıl yaz tatilini Japonya’da geçirmeye başladı. Ve bir Japon’la evlenmeyi aklına koydu. Hiroko Kuroiwa’yı ilk kez alışveriş yaparken gördü. Hiroko’nun kaderi olduğuna inanan Ertencan, Japon sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Geçen ay Hiroko ile evlenen Güneri Bey şimdi çok mutlu...

