Japon postacı 'çok zahmetli' diye 16 yıl hiç dağıtım yapmamış!

Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Kanagawa’da, 61 yaşındaki eski bir posta memuru, ‘çok fazla zahmete gireceği’ gerekçesiyle dağıtmakla yükümlü olduğu postaları adreslerine hiç ulaştırmadı. Adı açıklanmayan postacının 2003 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 24 bin postayı iletmediği ortaya çıktı.

BBC News'in haberine göre; postacı, “Onları teslim etmek çok zahmetliydi. Meslektaşlarımın genç postacılardan daha az yetenekli olduğumu düşünmelerini istemedim” diyerek kendini savundu.

Geçen yıl durumun ortaya çıkmasıyla postacının görevine son verilirken teslim edilmeyen postalar da adamın evinde bulundu.

Posta kanununu ihlal etmekle suçlanan adam, suçlu bulunması halinde üç yıla kadar hapis cezası ve 500 bin yen (yaklaşık 27 bin TL) para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.