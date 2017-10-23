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Kültür-Sanat

Japon oyuncu Antalya'ya hayran kaldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne 'Aşkın Gözü' filmi ile katılan Japon oyuncu Masatoshi Nagase, "İlk defa Türkiye'ye geliyorum, yemekleri çok güzel, hava da çok güzel, bu nedenle Japonya'ya

23 Ekim 2017 20:09

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne \'Aşkın Gözü\' filmi ile katılan Japon oyuncu Masatoshi Nagase, \"İlk defa Türkiye\'ye geliyorum, yemekleri çok güzel, hava da çok güzel, bu nedenle Japonya\'ya geri dönmek istemiyorum\" dedi.
54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde yarışan \'Aşkın Gözü\' filminin başrol oyuncusu Masatoshi Nagase, söyleşide soruları yanıtladı. \"Merhaba\" diyerek sinemaseverleri selamlayan Masatoshi Nagase, Japonca konuşmasında \"İlk defa Türkiye\'ye geliyorum. Yemekleri çok güzel, hava da çok güzel, bu nedenle Japonya\'ya geri dönmek istemiyorum\" dedi.
\'Aşkın Gözü\' filminde görme engelli bir karakteri canlandıran Nagase, bu rolüne alışmak için engellilerle bir dönem birlikte yaşadığını ve bir ay boyunca görmesini engelleyen bir gözlük takarak yaşamaya çalıştığını söyledi. Japonya\'da birçok film yapıldığını belirten Masatoshi Nagase, ancak filmlerin düşük bütçe ile yapıldığını kaydetti.

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