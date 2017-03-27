Japon devi ABD'de iflas ertelemeye mi gidiyor?

Bundan 10 yıl önce Westinghouse Electric Company’i satın alarak Amerika'da nükleer enerjisi işine giren Toshiba, bu şirketten bugüne kadar 1 dolar dahi kâr edemedi.

Westinghouse, 2016 yılında ise 6,2 milyar dolar zarar açıkladı.

Devasa zararla baş etmeye çalışan ve 2016 son çeyrek konsolide bilançosu için iki kez erteleme alan Toshiba'nın şirketteki çoğunluk payını elden çıkarmayı düşündüğü ya da çip-bellek üretimi yaptığı grup şirketi NAND'ın beşte birini satıp 8,8 milyar dolar sermaye artırımı planladığı basına yansımıştı.

İflas erteleme başvurusu bu hafta gelebilir

Son olarak da Reuters'a yansıyan ve doğrudan bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırılan bir habere göre Toshiba'nın bu hafta Westinghouse için iflas erteme isteyeceği belirtiliyor.

Shearman & Sterling hukuk bürosundan George Borovas, Westinghotuse'un iki farklı eyalette önemli bir istihdam sağladığını belirtirken kredilerinin de ABD Enerji Bakanlığı garantörlüğünde olduğunu belirtiyor. Yani, Toshiba ABD iştiraki için iflas erteleme isterse bunun maliyeti büyük ölçüde Amerikan federal yönetimine yansıyacak.

"Abe, Trump'tan çekiniyor"

Bu açıdan Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin iflas koruma başvurusu durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın olası eleştirilerinden çekindiği haberleri de basına yansıyor.

Kritik hafta

Toshiba'nın 30 Mart'ta Genel Kurul toplantısı bulunuyor ve Reuters'a göre bu toplantıdan önce zararı kapatmak için NAND'da hisse satışı onayı almak üzere şirket yetkilileri 28 Mart'ta iflas erteleme başvurusu yapma konusunda kararlı gözüküyor.

ABD iştiraki tek başına karar alabilir

Kararın Japonya'daki holding yönetimi onayı gerekmeksizin ABD'deki yönetim kurulu tarafından alınması yeterli olacak. Ancak kaynaklara göre bu durumda zarar da 6,2 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkacak.

Nikkei'de yer alan bir habere Toshiba, iflas sonrası yeniden yapılandırma için Güney Koreli enerji şirketi, Korea Electric Power Corp'tan (KEPCO) da sponsorluk talep etti.



