Japon davul grubu 'Ondekoza' ikinci kez İzmir'de

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- JAPONYA\'nın Sado Adası\'nda 48 yıl önce kurulan Ondekoza davul grubu kültürlerini tanıtmak amacıyla Bursa\'dan sonra ikinci konserlerini İzmir\'de verdi. Performanslarıyla İzmirli sanatseverlerden tam not alan grup, turnesine İstanbul\'da vereceği konserle devam edecek.

Japonya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Daikin şirketi iş birliğiyle Türkiye turnesine çıkan Ondekoza davul grubu ikinci konserini İzmir\'de verdi. Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen konsere İzmirli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel davulları \'Taiko\'yu dünyaya tanıtan Ondekoza grubu kendilerine has ritimleri ve dans performanslarıyla büyük alkış aldı. Grup daha önce de 2015 yılında Ertuğrul Fırkateyni Faciası\'nın 125\'inci yılı etkinlikleri kapsamında İzmir\'de konser verdi. Ondekoza grubunun Japonya, ABD, Rusya, İtalya, Almanya ve İsviçre gibi birçok ülkede faaliyetlerde bulunduğunu belirten, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Keiichi Kosaki, \"Üç şehirde 4 kez konser vereceğiz. 2015 yılında İzmir\'de ilk konserimizi vermiştik. Çok beğenilmiş, büyük bir coşkuyla karşılaşmıştık. Tekrar gelmeye karar verdik. Japon kültürünün en önemli öğelerinden biri olan \'Taiko\'yu tanıtmak için buradayız\" dedi.



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