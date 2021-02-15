Japon bilim insanları kelliğe olası çare buldu

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, dünya genelinde milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu kellik sorununa kök hücre geliştirerek olası bir çözüm sundu.

Science Times sitesinde yer alan habere göre, ilaç kullanımı, kötü kullanım, genetik faktörler gibi çeşitli nedenlerle meydana gelebilecek kellik sorununa Japonya'da yapılan bir araştırma olası bir çözüm sundu.

Japon araştırmacılar, kök hücreler aracılığıyla saçın yeniden çıkmasını sağlayabilecek bir yöntem keşfetti. Bilim insanları, kök hücreleri döküldüğünde yeniden çıkacak saç kökü geliştirmekte kullandı.

Sonuçları Nature’da yayınlanan araştırma kapsamında farelerden alınan kürk ve bıyık hücreleri laboratuvar ortamında başka biyolojik bileşenlerle birleştirdi. 220 farklı kombinasyonu deneyen bilim insanları ‘NFFSE ortalaması' adını verdikleri 5 faktörle birleştirmenin en iyi sonucu verdiğini belirledi. Bu da en hızlı kök hücre çoğalma oranını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bu yöntemle saçların "geri dönüştürülebileceğini" ortaya koydu. Uzmanlar, saç kaybının doğal olduğunu ancak dökülen her saçın yerine yenisinin çıkması gerektiğini söyledi.

Araştırmanın tamamen sonuçlanması için klinik testlerden geçmesi gerekiyor.