Amerikalı şarkıcı Janet Jackson, 50 yaşında anne oldu.

Janet Jackson ve eşi Wissam Al Mana, oğullarına Eissa adını verdi.

Ünlü şarkıcının basın danışmanı, çiftin ilk bebeklerinin aralarına katılmasından büyük heyecan duyduklarını açıkladı.

Açıklamada, "Janet sağlıklı ve stressiz bir doğum geçirdi. Şimdi rahat bir şekilde dinleniyor" denildi.

Mayıs ayında 50 yaşına giren Janet Jackson, Katarlı işadamı eşi Wissam Al Mana'yla 2012'de evlenmişti.

Nisan ayında Jackson'ın dünya turnesini ertelemesi ve doktor tavsiyesi ile dinlenmesi gerektiğini söylemesi, şarkıcının hamile olabileceği söylentilerine neden olmuştu.

Ünlü şarkıcı kararına gerekçe olarak, "hayatındaki ani bir değişikliği" göstermişti.

Jackson, kısa süre önce de Londra'da bebek ürünleri satan bir mağazada görüntülenmişti.

Twitter'dan yaptığı açıklamada eşiyle bir aile kurmaya odaklanmak istediğini söyleyen Jackson, "Lütfen bunu şimdi yapmanın benim için ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışın" demişti.

Janet Jackson, 40'lı yaşlardan sonra anne olan ünlülerden sadece biri.

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry ikinci çocuğunu 47, oyuncu John Travolta'nın eşi aktris Kelly Preston da, üçüncü çocuğunu 48 yaşında doğurmuştu.

Ünlü aktris Geena Davis de 46 yaşında anne olmuş, Davis bundan iki yıl sonra da ikiz erkek çocuklarını kucağına almıştı.

Dünyadaki en yaşlı annelere baktığımızda, bu örnekler çok daha genç kalıyor.

Hindistan'da 70 yaşından sonra doğum yaptığını iddia eden en az 3 kadın olduğu biliniyor.