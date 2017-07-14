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Kültür-Sanat

Jane Austen’ın mektubu 750 bin TL’ye satıldı

“Austen, diğer kadın yazarların yazdıkları duygusal ve gotik konuları aşağılamaya bayılırdı”

14 Temmuz 2017 23:15

19. yüzyılın en büyük yazarlarından birisi olan İngiliz Jane Austen’ın, yeğeni Anna Lefroy’a 1812’de yazdığı mektubu, İngiltere'deki ‘Sotheby's London' da sunulan satışta 750 bin TL’ye satıldı.  

Diğer kadınların yazdıklarını aşağılardı

Gazete Duvar'ın haberine göre, ‘Gurur ve Önyargı’, ‘Northanger Manastırı’ ve ‘Emma’ eserleriyle bilinen Austen’ın dönemin kadınlarıyla dalga geçtiği mektup tam 162 bin 500 pounda, yani yaklaşık 750 bin liraya satıldı. The Guardian’a konuşan Cambridge Üniveristesi Yayınları Editörü Janet Todd, “Austen, diğer kadın yazarların yazdıkları duygusal ve gotik konuları aşağılamaya bayılırdı” dedi.

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