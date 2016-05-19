Jandarma Kriminal Raporu'ndan: Kilis'e atılan roketlerden biri Rus malı

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, IŞİD’in Suriye’den attığı ve Kilis’te 21 insanın ölümüne neden olan roketlerden birinin Türkiye’nin uçağını düşürdüğü Rusya’nın üretimi olduğunu tespit etti. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan uzmanlık raporunda, mühimmatın “orijinali Rusya tarafından üretilen, 122 MM çapında 9M22U model roket” olduğu belirtildi. IŞİD’in Suriye’den attığı roketler nedeniyle Kilis’te son 5 ayda 21 yurttaş yaşamını yitirdi.

Numuneler alınmıştı

Bu roketlerden biri de 18 Ocak 2016 tarihinde saat 9.30 sıralarında Eyüp Gökçeimam Ortaokulu’na isabet etti. Patlama sonucunda okul görevlisi Ayşegül Polat hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Olay yeri inceleme ekipleri, patlamaya sebep olan füze/roket mühimmatına ait materyalleri topladı, patlama merkezinden toprak numunesi aldı. Patlamaya ilişkin soruşturma yürüten Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, üzerlerinde kimyasal analiz ile mühimmatın, model, menşei ve teknik özelliklerinin laboratuvar ortamında tespit edilebilmesi amacıyla numuneleri Ankara’ya gönderdi.

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı, 12 Şubat’ta kendisine gönderilen mühimmat parçaları ve toprak numunesi üzerinde inceleme yaparak, uzmanlık raporu hazırladı. Raporda, “...metal parçaların, orijinali Rusya tarafından üretilen, 122 MM çapında 9M22U model roket mühimmatına ait patlamadan sonra arta kalan parçalar olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

Ortaokula isabet etmişti

18 Ocak tarihinde IŞİD tarafından atılan roket Eyüp Gökçe İmam Ortaokulu’na isabet etmişti. Roketin düştüğü yerde okulun temizlik görevlisi Ayşegül Polat hayatını kaybetmiş, nöbet tutan bir öğrenci ve bir öğretmen de yaralanmıştı.