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Kilis Belediyesi roketlere karşı zikirmatik mi dağıttı?

Sezgin Tanrıkulu: Hükümetin halkın can güvenliğini sağlamak için tedbirleri olacak mı?

12 Mayıs 2016 16:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nca cevaplanması talebiyle verdiği soru önergesinde, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın halka ‘zikirmatik' dağıttığı iddiasının doğru olup olmadığını sordu.

Sputnik'te yer alan habere göre; önergede, Suriye'nin IŞİD kontrolündeki bölgelerinden atılan roketler sebebiyle Kilis'te 8'i Suriyeli 21 kişinin hayatını kaybettiği, 70'ten fazla kişi yaralandığı bilgisi yer aldı.

Bianet'in haberine göre, Tanrıkulu, Davutoğlu'na şunları sordu:

* Kilis Belediye Başkanının Suriye'den atılan roket mermilerinden ötürü sokağa çıkmaya korkan halka zikirmatik dağıttığı iddiası doğru mu?

* Kilis Belediye Başkanının halka önlem olarak sunduğu seçenek zikirmatik mi?

* Kilis Valisi de 'abdestsiz dışarı çıkmamayı' tavsiye etmişti. Hükümetin halkın can güvenliğini sağlamak için tedbirleri olacak mı?

* Şimdiye kadar alınan güvenlik önlemleri nelerdir?

* Kilis'te Suriye'nin IŞİD kontrolündeki bölgelerinden atılan roket mermisinin isabet etmesi sonucu 12 Mayıs 2016 tarihi itibariyle yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaş sayısı kaç? Bu vatandaşların kaçı çocuk?

* Kilis'e Suriye'nin IŞİD kontrolündeki bölgelerinden atılan roket mermisinin isabet etmesi sonucu 12 Mayıs 2016 tarihi itibariyle hasar gören ve kullanılamaz hale gelen konut, işyeri ve kamu kurumu binası sayısı kaç? Bu binaların onarımı için çalışma yapılıyor mu?

* Kilis'e Suriye'nin IŞİD kontrolündeki bölgelerinden atılan roket mermileri yüzünden şehirden göç eden vatandaş sayısı kaç?

 

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