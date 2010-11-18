Jandarma bir kez daha 'JİTEM yok' dedi

T24- Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan JİTEM'le ilişkilendiği düşünülen komutanlar hakkına bilgi istdedi. Komutanlık karşılık olarak mahkemeye "Jandarma bünyesinde JİTEM’ diye bir yapılanma olmadığını, sorulan yedi subayın da hiçbir zaman JİTEM’de görev yapmadığını" yazdı.



Ergenekon davasına bakan İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi, adeta JITEM’in komuta şemasını çıkararak, Binbaşı Cem Ersever’den Orgeneral Hulusi Sayın’a JİTEM’in yedi komutanını ve ‘operasyonlarını’ sordu. JİTEM’in varlığını ortaya koyan maaş belgeleri, Arif Doğan’ın arşivi ve ‘JİTEM’i geçici emirle kurduk’ ifadesine rağmen Jandarma’dan gelen yanıtta JİTEM diye bir yapılanma olmadığı, söz konusu yedi komutanın da JİTEM’de hiç çalışmadığı savunuldu.







GÖREV YAPTIKLARI YERLERİN LİSTESİ





JİTEM’in temellerinin Korgeneral Hulusi Sayın Paşa’nın öncülüğünde Binbaşı Aytekin Özen, Albay Arif Doğan, Hüseyin Kara ve Arnavut göçmeni Binbaşı Ahmet Cem Ersever’in çalışmaları sonucu 1987’de atıldığına yönelik bilgiler üzerine mahkeme, bu kişilerin yaptıkları operasyonlarda timleri hangi isimlerle tanıttıkları iddiası ve tüm görev yaptıkları yerleri tarihleriyle tek tek tespit edilerek bildirilmesini talep etti.





TİM’E DAİR AÇIKLAYICI BİLGİ TALEBİ







Şehit Korgeneral Hulusi Sayın’ın Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı dönemde direkt Jandarma Genel Komutanı ile irtibatlı Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanlığı bünyesinde görev yapan emekli Arif Doğan’ın yönetiminde Cem Ersever, Abdülkerim Kırca, Ali Yıldız, Hüseyin Kara ve Aytekin Özel adlı subayların da içinde bulunduğu, sık sık sınır dışı operasyonlara giden tim ve benzeri askeri grubun olduğu iddiasıyla ilgili açıklayıcı bilgi istendi.







Yedi sayfalık yazıda ‘yok’ cevabı







Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 12 Ekim 2010’da mahkemeye gönderilen Jandarma Genel Komutanlığı da hem Genelkurmay’ın hem de mahkemenin yazıları üzerine, mahkemeye ‘GİZLİ’ ibareli gönderilen 7 sayfalık yazıda, Jandarma bünyesinde ‘JİTEM’ diye bir yapılanma olmadığı, sorulan yedi subayın da hiçbir zaman JİTEM’de görev yapmadığı’ cevabı verildi.







Jandarma’nın kayıtlarında böyle bir birim bulunmuyor







Jandarma’nın mahkemeye gönderdiği cevapta şu ifadeler de yer alıyor: “Kayıtlarda yapılan araştırmada şehit emekli Korgeneral Hulusi Sayın’ın Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yaptığı dönemde direkt Jandarma Genel Komutanlığı ile irtibatlı, Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanı şehit emekli Korg. Hulusi Sayın’a bağlı olarak Jandarma İstihbarat Gruplar Komutanlığı bünyesinde görev yapan dosyanız sanığı E.J.Kd.Alb. Arif Doğan’ın yönetiminde E.J.Bnb. Cem Ersever, E.J.Kd.Alb. Abdülkerim Kırcı, E.J.Alb. Ali Yıldız, E.J.Yb. Hüseyin Kara ve E.J.İs.Alb. Aytekin Özen adlı subayların da içinde bulunduğu, sık sık sınır dışı operasyonlara giden tim, birim vb. askeri grubun bulunduğuna dair bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.”