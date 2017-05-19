T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Jandarma, 'Ayyıldız Ruhu' kitabıyla Guinness'e girdi

Başarı sonrası katılımcılar, "en büyük jandarma" sloganları attı

19 Mayıs 2017 16:28

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5 bin 754 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen, "Bir Yazarın Kitap Dinletisinde En Fazla Okurun Katılımı" etkinliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Rekor denemesinde kesintisiz bir saat süren rekor denemesinde, katılımcılar, Jandarma Binbaşı Ömer Gürdal’ın yüksek sesle okuduğu, "Ayyıldız Ruhu" isimli kitabını takip etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ‘En fazla okurun katılımı’ konulu rekor denemesi yapıldı. Etkinliğe Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve  Aselsan personeli ile ailelerinden oluşan 5 bin 754 kişi katıldı. Kesintisiz bir saat süren rekor denemesinde, katılımcılar, Jandarma Binbaşı Ömer Gürdal’ın yüksek sesle okuduğu, ‘Ayyıldız Ruhu’ isimli kitabı takip etti. Guinness yetkililerince, rekor denemesinin başarılı olduğunun açıklanması üzerine katılımcılar, Türk bayrakları ve ‘en büyük jandarma’ sloganları attı. 


 

ETİKETLER

İçişleri BakanlığıJandarma Genel KomutanlığıBir Yazarın Kitap Dinletisinde En Fazla Okurun KatılımıGuinness Rekorlar KitabıÖmer GürdalAyyıldız Ruhu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24