Jandarma, 'Ayyıldız Ruhu' kitabıyla Guinness'e girdi

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5 bin 754 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen, "Bir Yazarın Kitap Dinletisinde En Fazla Okurun Katılımı" etkinliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Rekor denemesinde kesintisiz bir saat süren rekor denemesinde, katılımcılar, Jandarma Binbaşı Ömer Gürdal’ın yüksek sesle okuduğu, "Ayyıldız Ruhu" isimli kitabını takip etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, ‘En fazla okurun katılımı’ konulu rekor denemesi yapıldı. Etkinliğe Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Aselsan personeli ile ailelerinden oluşan 5 bin 754 kişi katıldı. Kesintisiz bir saat süren rekor denemesinde, katılımcılar, Jandarma Binbaşı Ömer Gürdal’ın yüksek sesle okuduğu, ‘Ayyıldız Ruhu’ isimli kitabı takip etti. Guinness yetkililerince, rekor denemesinin başarılı olduğunun açıklanması üzerine katılımcılar, Türk bayrakları ve ‘en büyük jandarma’ sloganları attı.



