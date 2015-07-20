Jandarma 37 gündür haber alınamayan Ecrin’i arama çalışmalarını durdurdu

Jandarma, Midyat’ta kaybolan ve 37 gündür haber alınamayan 5 yaşındaki Ecrin Tunç’u arama çalışmalarını durdurdu. Arama çalışmalarını şu an sadece acılı aile yürütüyor.

Mardin’in Midyat ilçesi Harmanlı köyünde yaşayan 5 yaşındaki Ecrin Tunç, bakkala gitmek için evden çıkmıştı. Cumhuriyet’ten Damla Yur’un haberine göre; İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma 15 Haziran günü arama çalışmalarına başlamıştı. AFAD’ın helikopter desteği ile yaptığı çalışmaların ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Mardin Valiliği tarafından Ankara’dan getirtilen özel ekibin kadavra köpekleri ile aramalara devam edildi. Aramalar sonuç vermedi, Ecrin bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre Ecrin’i arama çalışmaları Temmuz ayının ilk haftası jandarma tarafından durduruldu. Ecrin’i şu anda sadece ailesi arıyor. Çocuk Bedenime Dokunma İnisiyatifi de konuyu sosyal medyada gündemde tutmak için çaba gösteriyor.

'Belki gelir diye kapı hâlâ açık'

Ailenin isyanı da siyasilerin çabaları da şu anlık yetersiz. Yetkililerden atılmış henüz bir adım yok. Ecrin bulunamadığı gibi artık aranmıyor da. Bayram günü Tunç ailesinin gözü yaşlı. Konuştuğumuz baba Bekir Tunç güçlükle şunları söylüyor:

“Ecrin’in 7 yaşındaki ablası ve 1 yaşındaki kardeşi yanımda. Ecrin yok. Yavrum nerelerde kimlerin elinde bilmiyorum. Böyle bayram mı olur? Kapım hâlâ azıcık açık belki Ecrin kendi başına gelir diye. Kulağım telefonda jandarma arar diye. Ancak aramalar bitti. Biz hala bir umut sokaklarda yürürken Ecrin diye bağırıyoruz. Yetkililerden geniş çaplı arama yapmalarını bekliyorum.”

Selina Doğan: Takipçisiyim

HDP Milletvekili Mithat Sancar Ecrin’i arama çalışmalarının alan genişletilerek sürdürülmesini istedi. CHP Milletvekili Selina Doğan da İçişleri Bakanlığı’na 10 Temmuz’da verdiği soru önergesine yanıt alamadı. Doğan, “Önümüzdeki günlerde Mardin’e gidip aile ve savcı ile görüşeceğim. Takipçisiyim, Ecrin’in bulunması için elimden geleni yapacağım” dedi.

Doğan’ın sunduğu soru önergesi şöyle:

* Ecrin Tunç’un bulunmasına yönelik arama çalışmaları durduruldu mu?

* Kaçırılma şüphesi varsa, savcılık dahil oldu mu?

* Ailenin ve şüphelilerin telefon dökümleri, banka hesapları analiz edildi mi?

* Kiralık araç kayıtları, şüpheli araçların trafik ceza ve radar kayıtları incelendi mi?

* ‘Eşkal Bilgi Formu’ ile ‘Kayıp ve bulunan Çocuk Formu’ doldurulmuş mudur?

Tam 30 bin çocuk kayıp

Ecrin kayıp binlerce çocuktan sadece biri. Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği verilerine göre kayıp çocuk sayısı 30 bin. İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu sayı 15 bin 900. Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu verilerine göre ise 27 binden fazla çocuk kayıp. Edinilen bilgiye göre kaybolan çocukların 16 bin 289’u kız.