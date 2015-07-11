'Mardin'de kaybolan 5 yaşındaki Ecrin nerede?'

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Harmanlı köyünde 14 Haziran 2015’te bakkala gitmek için evden çıkan ancak bir daha kendisinden haber alınamayan 5 yaşındaki Ecrin Tunç’u TBMM gündemine taşıdı.

Tunç için yapılan arama çalışmalarının yetersiz olduğu ve çalışmaların durdurulduğu iddia ediliyor. İddiaları yazılı soru önergesiyle İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’e soran Doğan, bundan sonra da konunun her türlü takipçisi olacağını söyledi.

Selina Doğan’ın İçişleri Bakanı'na yönelttiği sorular şöyle:

Çocuklara yönelik işlenen suçlar çocuğun ailesinin yanı sıra toplumda derin izler bırakmaktadır. En korumasız ve istismara en açık kesim olan çocuklar için tüm toplumun ve devletin özel bir hassasiyet göstermesi bir anayasal zorunluluktur. Aynı zamanda Türkiye, çocuk hakları bakımından en kapsamlı sözleşme niteliği taşıyan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan bir ülke.

Tüm bunlara karşın Mardin’in Midyat ilçesinde 14 Haziran 2015 tarihinde kaybolan 5 yaşındaki Ecrin Tunç’un bulunmasına yönelik çalışmaların yetersiz olduğu iddia edilmektedir. Nitekim 14 Haziran’dan bu güne kadar Ecrin Tunç’un bulunmasına yönelik çalışmalarda somut bir bulguya ulaşılamadan yapılan arama çalışmalarının sonlandırıldığı belirtilmektedir.

-Ecrin Tunç’un bulunmasına yönelik arama çalışmaları durdurulmuş mudur?

-Ecrin Tunç’un kaçırılma şüphesi var ise, savcılık sürece dahil olmuş mudur?

-Ecrin Tunç’un bulunmasına yönelik çalışmalar kapsamında ailenin ve şüphelilerin telefonlarına ait HTS (telefon dökümü) dökümleri, banka hesapları analiz edilmiş midir?

- Kiralık araç kayıtları, şüpheli araçların trafik ceza ve radar kayıtları incelenmiş midir?

- Ecrin Tunç için “Eşkâl Bilgi Formu” ile “Kayıp ve Bulunan Çocuk Formu” doldurulmuş mudur?

- Ecrin Tunç’un adı www.asayis.pol.tr'de yer alan çocuk veri tabanında neden yok?

- Ecrin Tunç’un suç mağduru olduğu yönünde ciddi şüphe var. CMK uyarınca avukat atanmış mıdır?

- Diğer şehirlerin İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş midir?

- Ecrin Tunç’un anne ve babası için psikolog, sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmiş midir