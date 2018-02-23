Jammer ile sürücülerin araçları kilitlemesini engelledi; soygun yaparken suçüstü yakalandı

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da park halindeki araçları açmaya çalışan Yiğit E.’yi fark edip takibe aldı. Polis, Yiğit E.’nin jammer ile dolaşıp sürücülerin uzaktan kumandayla araçları kilitlemesini engellediğini ve soygun yaptığını belirledi. Zanlı, açtığı son araçta soygun yaparken suçüstü yakalandı.

Güven timleri, Gaziosmanpaşa İstanbul Caddesi üzerinde bir kişinin park halindeki otomobilleri açmaya çalıştığını fark etti. Şüpheli hemen takibe alındı. Şüpheli elindeki jammer’ı (sinyal kesici) kullanarak bir sürücünün uzuktan kumanda ile aracının kapılarını kilitlemesini engelledi.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre izlendiğinden habersiz olan şüpheli, sürücünün uzaklaşmasından sonra otomobile bindi. Aracı arayan şüpheli, bulduğu bir çantayla kaçmaya çalışırken yakalandı. Adının Yiğit E. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, içerisinde 2 altın yüzük, cüzdan, 500 TL, sürücü belgesi ve muhtelif kartların bulunduğu çanta, sahibi Ayşe Ö.’ye teslim edildi. Yiğit E.’nin jammer ile 3 otomobili daha elini kolunu sallayarak soyduğu kamera kayıtlarıyla tespit edildi.