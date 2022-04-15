James Webb Uzay Teleskobu gerekli çalışma sıcaklığına ulaştı

NASA, teleskobun operasyon için olması gereken sıcaklığa ulaştığını ve gerekli ayarların yapılmasının ardından test görüntüleri almaya başladığını açıkladı.

Geçen yıl 25 Aralık’ta uzaya fırlatılan teleskop, o günden bu yana kademeli şekilde soğutuluyor. Yılın ilk günlerinde büyük güneş kalkanlarının devreye girmesiyle birlikte, teleskobun soğutulması yönünde önemli bir adım atılmıştı.

10 milyar dolarlık bir maliyetle uzaya fırlatılan JWST, yıldızların ve gezegenlerin oluşumunu ve hatta doğumunu yakalamak için diğer tüm teleskoplardan daha geriye bakabileceği, ancak bunun için aletlerinin önce soğutulması gerektiği belirtildi.

Bu kalkanlar, teleskop için önemli olan Orta Kızılötesi Araç (MIRI) gibi sistemlerin sıcaklığının yaklaşık eksi 183 santigrat dereceye düşmesini sağladığı paylaşıldı. Teleskobun tamamının operasyon sıcaklığına getirilmesinin, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın elektrikli buz soğutucusunun devreye girmesi açısından önem taşıdığı açıklandı.

MIRI soğutma ekibi olarak, soğutma prosedürü için ciddi bir mesai harcadıklarını söyleyen MIRI Proje Müdürü Analyn Schneider, “Ekip olarak hem heyecanlı; hem de gergindik. Sonuç olarak prosedürü kitabına uygun şekilde gerçekleştirdik ve soğutma performansı beklenenden daha iyi oldu'' açıklamasını yaptı.

Teleskobun elektronik sistemlerinin mümkün olan en düşük seviyede kızılötesi ışın üretmesini sağlamak ve teleskop döndürüldüğünde interferans etkisinin minimuma indirilmesi için James Webb Uzay teleskobun göreve başlamadan önce belli bir soğukluğa ulaşmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Düşük sıcaklık, “karanlık akım” olarak adlandırılan elektrik kuvvetinin engellenmesi için de gerekli olduğu kaydedildi. dedektörlerindeki akım titreştiği zaman oluşan bu kuvvetin söz konusu hareketlenme, sahte sinyallerle teleskobun görüntü yakalamasını zorlaştırdığı açıklandı.