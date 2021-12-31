James Gandolfini, kontrat anlaşmazlığından sonra Sopranos'taki rol arkadaşlarına 33'er bin dolar vermiş

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The Sopranos yıldızı James Gandolfini'nin zam konusunda HBO ile anlaşmakta zorlandıktan sonra maaşının bir bölümünü beraber rol aldığı diğer oyunculara dağıttığı belirtildi.

Dizinin Tony Soprano'su Gandolfini'nin rol arkadaşlarına 33'er bin dolar verdiği belirtildi.

People dergisinin James Andrew Miller'ın yeni kitabı 'Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers'a göre Gandolfini, ilk kontratında HBO ile sezon başına 5 milyon dolarlık 6 senelik anlaşmaya varmıştı. 2001'de 3. sezondan sonra ise bu miktar sezon başına 10 milyon dolara çıkarıldı.

Gandolfini'nin dönemin diğer başarılı dizilerinde başrol oynayan isimlerin kendisinin iki katı maaş aldığı gerekçesiyle teklifi kabul etmediği ve prodüksiyonun durma noktasına geldi; Soprano rolüyle ikonikleşen aktörün rol ve setteki arkadaşlarının işsiz kalmaması için talep ettiğinden daha düşük bir zammı kabul ettiği belirtildi.

Kitaba göre kontrat görüşmeleri sırasında yaşananların ardından rol arkadaşlarına 13 milyon dolarlık maaşının 500 bin dolarını dağıttı.

Sopranos'ta Bobby Baccalieri'yi oynayan Steve Schirripa, 2013'te katıldığı bir radyo programında Gandolfini'nin kendilerine verdiği hediyeden söz etmişti.