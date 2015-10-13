James Dean ölümünün 60'ıncı yılında anılıyor



Hepsi onu anlatıyor. James Dean belleklere böyle yerleşmiş. Devlerin Aşkı filmine ait bu fotoğraf gibi yüzlercesi onun bu özelliklerini ortaya koyuyor.

James Dean 8 Şubat 1931’de ABD’nin Indiana eyaletinde doğdu, orada büyüdü. Annesi 29 yaşındayken kanserden öldü. Küçük James'i büyükannesi ve teyzesi büyüttü.

James Dean küçük yaşta oyunculuk, sanat ve dansa olan ilgisini keşfetti. Aile, Indiana eyaletinin taşrası Fairmount'taki bu evde birkaç yıl yaşadı. James Dean burada öğrenci tiyatrolarında çalıştı, dans etmeyi öğrendi, müzikle ilgilendi.

İlk filmi 'Fixed Bayonets'

James Dean, oyunculuğu genç yaşlarında özel topluluklarda öğrendi. Sahne ve televizyon yapımlarında önce küçük yan roller üstlendi. Sinema için kamera karşısına geçtiği ilk film ise Amerikalı yönetmen Sam Fuller'ın 1951 yapımı Fixed Bayonets adlı yapımdı. James Dean'ın burada da küçük bir rol aldı.

Daha sinemadaki ilk önemli rolü kendisine büyük şöhret kazandırdı. O yıllarda sinema ve tiyatro yönetmeni Elia Kazan yeni filmi “East of Eden” (Cennet Yolu) için genç James Dean’i seçti. Oyuncu, yapımcı ve stüdyo patronları tarafından başından itibaren bir kült figür olarak sunuldu.

İkinci filmi şöhretini katladı. Nicholas Ray’in bugün klasikler arasında yer alan filmi “Rebel Without A Cause”da (Asi Gençlik) James Dean hayatının rolünü oynadı: İsyankar ve asi genç..

James Dean’in son başrolü Elizabeth Taylor ile oynadığı George Stevens filmi “Giant” (Devlerin Aşkı) oldu. Filmin galası öncesinde oyuncuyu efsaneleştiren o kaza meydana geldi.

Hızlı otomobil merakı

James Dean hızlı otomobillere meraklıydı. Televizyon ve sinemadan kazandığı ilk paralarla şık spor otomobiller satın aldı, yarışlara katıldı.

James Dean 30 Eylül 1955 tarihinde Kaliforniya’da bir kavşakta geçirdiği kazada hayatını kaybeti. Önce Dean’in aşırı hız yaptığından şüphelenildi, ancak daha sonra muhtemelen kazada suçlu olmadığı anlaşıldı. Aracının büyük hasar görmüş hali birçok hayranını derinden üzdü.

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu ölümünden sonra efsane oldu. Hollywood’ta çok az sanatçı adını bu şekilde efsaneler arasına yazdırabildi.