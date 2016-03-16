“James Dean, Marlon Brando'nun seks kölesiydi”

‘Baba’ (Godfather) filmindeki Don Vito Carleone rolüyle sinema tarihine geçen Marlon Brando ile Hollywood’un diğer bir yıldız ismi olan James Dean arasında, ‘Brando’nun egosu ve bitmek bilmeyen kontrol dürtüsünün ateşlediği sado-mazoşist ilişki yaşandığı’ iddia edildi.

Sputnik’in haberine göre, Darwin Porter ve Danforth Prince’in kaleme aldığı ve gelecek ay raflardaki yerini alacak ‘In James Dean: Tomorrow Never Comes’ adlı kitapta, Brando- Dean ilişkisinin ‘sanılandan çok daha karmaşık’ olduğu öne sürüldü. İddialara göre Brando ve Dean, ‘efendi-köle fantezisinin yaşandığı seks seanslarında’ buluşuyor, Dean vücudunda sigara söndürülmesini istiyordu.

Bazı kaynaklar ve Dean’i tanıyan gazetecilerle yapılan mülakatlar kullanılarak hazırlanan kitapta, Brando ve Dean’in, Marlon’un otobiyografisinde yazdığı gibi 1954’de ‘Cennet Yolu’ (East of Eden) filminin setinde değil 1949’da tanıştığı yazıldı.

Kitaba göre o dönem 18 yaşında olan Dean ile Arzu Tramvayı filmindeki rolüyle yıldızı parlayan 25 yaşındaki Brando ilk kez New York’taki Actors Studio’da tanıştı. Dean kendini ‘En büyük hayranınızım’ diye tanıtırken, Brando Dean’de ‘çocuksu bir samimiyet’ gördü ve kendisine aşık olduğunu anladı. Dean’in insanların ne zaman öleceğine dair yaptığı tahminler konusunda kısaca sohbet ettikten sonra uzun süre birbirlerinin gözlerini içine baktı. Ardından Brando eğilip Dean’i öptü.

Diğer taraftan Brando’nun Dean’in aşkına hiçbir zaman karşılık vermediği ve eğlence için genç sevgilisiyle ‘kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığı’ yazıldı. Kitapta adı geçen kaynaklara göre Brando ‘ilişkinin iplerini’ o kadar sıkı tutuyordu ki yabancılarla cinsel ilişkiye girerken Dean’e de bu anları izletiyordu.

Nitekim besteci Alec Wilder, “Brando bence Dean’i hiçbir zaman sevmedi. Brando’yla 3 kez karşılaşmıştım, üçünde de yanında Dean vardı. Bana kalırsa Brando sadece Brando’ya aşıktı” dedi.

Bu arada kitapta, Dean’in diğer bir sevgilisinin ise eşcinsel olduğu söylenen Walt Disney olduğu iddia edildi.

Brando 1957’de oyuncu Anna Kashfi ile evlenmiş, ikinci evliliğini de Meksikalı oyuncu Movita Castenada ile yapmıştı. Darwin Porter, Brando öldükten sonra çıkardığı ‘Brando Unzipped’ kitabında da Brando’nun Burt Lancaster ve Dean gibi Hollywood’un dev isimleriyle eşcinsel ilişki yaşadığını yazmıştı.