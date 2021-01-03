James Corden: Görünüşümden bıktım; kilo vereceğim

Ünlü sunucu ve oyuncu James Corden, kilo vermekle ilgili sıkıntılarından bahsetti. "Görünüşümden bıktım" diyen Corden "Bu yıl bu işi başaracağım, çocuklarım ve ailem için daha iyi olmak istiyorum" dedi.
"Kilo takipçileri" anlamına gelen Weight Watchers isimli programla işbirliği yaptığını açıklayan sunucu Corden, işe yaramayan diyetlere başlayıp bırakmaktan bıktığını anlattı. Corden "Son 15 yıldır her yeni yıl diyete başlıyorum ancak işe yaramıyor" dedi.
42 yaşındaki Corden "Görünüşümden, sağlıksız olmaktan bıktım" dedi. Corden ailesiyle ve çocuklarıyla daha iyi bir gelecek için sağlıklı yaşamaya ve kilo vermeye karar verdiğini söyledi. Ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti "Yorgun uyanmak, çocuğumun peşinden koşarken utanmak istemiyorum. Mesele kilo değil, sağlık" dedi.