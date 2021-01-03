James Corden: Görünüşümden bıktım; kilo vereceğim

Ünlü sunucu ve oyuncu James Corden, kilo vermekle ilgili sıkıntılarından bahsetti. "Görünüşümden bıktım" diyen Corden "Bu yıl bu işi başaracağım, çocuklarım ve ailem için daha iyi olmak istiyorum" dedi.

"Kilo takipçileri" anlamına gelen Weight Watchers isimli programla işbirliği yaptığını açıklayan sunucu Corden, işe yaramayan diyetlere başlayıp bırakmaktan bıktığını anlattı. Corden "Son 15 yıldır her yeni yıl diyete başlıyorum ancak işe yaramıyor" dedi.