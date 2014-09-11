James Bond'un 'cani'si Richard Kiel öldü

James Bond filmlerinde canlandırdığı cani karakterlerle tanınan Richard Kiel 74 yaşında hayata veda etti.

1977 yapımı “The Spy Who Loved Me” ve 1979 tarihli “Moonraker” filmlerindeki performansıyla hafızalara kazınan Kiel'in California, Fresno'da bir hastanede son nefesini verdiği belirtildi. Ancak aktörün ölüm nedeni hakkında ayrıntılı açıklama yapılmadı.

2 metre 18 santimlik uzun boyuyla da tanınan Richard Kiel, serinin James Bond'u Roger Moore'un canlandırdığı iki halkasında “Jaws” karakterini canlandırmıştı. 1939 yılında Michigan'da dünyaya gelen Richard Kiel, Adam Sandler'ın “Happy Gilmore” adlı filmindeki performansıyla da hatırlanıyor.

Oyunculuğa başlamadan önce gece kulübü fedailiği de dahil birçok iş yapan Kiel, 1960 yılında "Laramie" adlı yapımın Street of Hate adlı bölümünde adım attı.

James Bond serisindeki "Jaws" karakterini canlandırmak için de kendisine teklif edilen "Yıldız Savaşları"ndaki Darth Vader rolünü reddetmişti.