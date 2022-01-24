James Bond'un yapımcısı: Idris Elba yeni 007 olabilir

James Bond serisinin yapımcısı, Britanyalı aktör Idris Elba'nın yeni 007'nin kim olabileceğini söyledi

Barbara Broccoli, kardeşi Michael G. Wilson'la birlikte Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall ve Spectre dahil son 9 Bond filminin yapımcılığını üstlendi.

İkonik rolü 2006'dan bu yana Daniel Craig canlandırmıştı. Craig, 1 Ekim 2021'de izleyicilerin karşısına çıkan Ölmek İçin Zaman Yok'la (No Time To Die) karaktere veda etmişti.

Idris Elba ise rolü devralması muhtemel aktörler arasında uzun süredir güçlü adaylardan biri. 49 yaşındaki oyuncu Kent Kovboyu (Concrete Cowboy), Pasifik Savaşı (Pacific Rim) ve Thor: Ragnarok gibi birçok Hollywood filminde rol aldı.

Deadline'ın Crew Call adlı podcast programına katılan Broccoli, bir sonraki Bond'un kim olacağına yönelik spekülasyonlara değindi ve birçok hayranın Idris Elba'yı 007 olarak görmek istediğini söyledi.

61 yaşındaki ünlü yapımcı şu ifadeleri kullandı:

"Onunla arkadaşız ve o muhteşem bir aktör"

"Idris'i tanıyoruz, onunla arkadaşız ve o muhteşem bir aktör. Ve bilirsiniz bu tartışmanın bir parçasıydı ama koltukta biri varken bunu konuşmak her zaman zordur."

Broccoli, Craig rolüne veda edene kadar bu bu meseleyi gündeme getirmemeye karar verdiklerini belirtti.

Eğer rol Elba'ya verilirse ünlü aktör Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'in ardından 7. Bond olacak.