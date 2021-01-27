James Bond: No Time to Die filminin bazı sahneleri tekrar çekilecek

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Normal şartlarda 2020'de vizyona girmesi planlanan ancak Koronavirüs pandemisi nedeniyle iki defa ertelenen yeni James Bond filmi No Time to Die'ın bazı sahneleri ürün yerleştirme anlaşmaları nedeniyle yeniden çekilecek.

Daily Mail'in aktardığına göre bazı şirketler, 007'nin kullandığı ürünlerin yeni modellerinin çıkma olmasından endişeli. Bu endişeleri gidermek için bu ürünlerin kullanıldığı sahneler yeniden çekilecek.

Britanya basınına yansıyan haberlere göre filmde Nokia, Omega ve Adidas gibi şirketlerin ürünleri yer alıyordu.

İlk olarak Nisan 2020'de vizyona girmesi planlanan 'No Time to Die' Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021'in Nisan ayına ertlenmişti. Film aynı nedenle tekrar 8 Ekim 2021'e ertelendi.