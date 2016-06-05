James Bond gibi giyinmenin bedeli ne kadar?

James Bond, beyaz perdenin her zaman en şık karakteri oldu. Serinin rekorlarla vizyona giren son filmi olan Spectre'de de James Bond yine otomobili, saati, takım elbisesi, ayakkabıları ile sinemanın en şık ajanı olduğunu kanıtladı. Peki bu şıklığa sahip olmak için ne kadar harcamak gerekiyor?

Beyazperde'de yer alan habere göre; James Bond, Spectre'de Tom Ford markalı takım elbiseler giydi. Marka James Bond için beyaz Windsor modeli bir de ceket tasarladı. Bu ceketi almak isterseniz 5 bin 200 dolar. Ancak beyazı yok çünkü o sadece film için tasarlandı. Yelekli takım elbise ise 4 bin 990 dolar. Bond'un Tom Ford paltosu ise 4 bin 700 dolar. Avusturya'da çekilen sahnelerde giydiği Dior montun fiyatı 2 bin 200 dolar. Bond'un giydiği kaşmir kazaklar ise N. Peal markalı. Bu kazakların fiyatı 404 dolar. Filmde Bond'un iç çamaşırlarını görmesek de onlar da özel olarak hazırlandı. Sunspel marka tişörtü 65, boxer şortu 55 dolar.



Ünlü markalar



İngiliz markası Crockett and Jones ayakkabılar kullanılıyor. Bond'un giydiği üç modelin fiyatları 713, 620 ve 535 dolar. Karlı sahnelerde ise Bond, Amerikan markası Danner botlarını giyiyor. Botların fiyatı 350 dolar. Bond'un en önemli aksesuarı olan saat ise yine Omega ve giydiği kıyafetlerden daha pahalı. Filmde iki model kullanılıyor. 6 bin 350 dolarlık Seamaster 300 ve 6 bin 150 dolarlık Aqua Terra Limited Edition. Bond'un güneş gözlüklerini de unutmamak gerek. Tom Ford'dan 405 dolarlık Snowden ve Henry modelinin yanı sıra 600 dolarlık Fransız markası Vuarnet Glacier kayak gözlüğü takıyor. Spectre'de Bond Globe-Trotter'ın vintage görünümlü kahverengi bir bavulla karşımıza çıkıyor. Fiyatı bin 194 dolar. Bütün bu şıklığı ise film için özel olarak tasarlanan ve 4.9 milyon dolar fiyat biçilen Aston Martin DB10 taçlandırıyor. Bütün bunları almak isterseniz otomobil hariç 27 bin 226 doları gözden çıkarmak gerekiyor..