James Bond filminin yönetmeni Fukunaga'ya cinsel taciz suçlaması

2021 yapımı James Bond filmi 'No Time To Die'ın yönetmeni Cara Fukunaga üç aktris tarafından cinsel tacizle suçlandı.

James Bond, Jane Eyre ve True Detective gibi bilinen film ve dizilerin yönetmeni Cara Fukunaga, üç genç aktris tarafından cinsel tacizle suçlandı.

Daniel Craig’in başrolünü oynadığı 2021 yapımı ‘No Time to Die filminin yönetmeni 44 yaşındaki Fukunaga’nın taciz ettiği kadınlardan birinin travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) yaşadığı da öne sürüldü.

İddialar, Fukunaga’nın Instagram sayfasında, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Amerika’da kürtajı yasallaştıran bir karar olan Roe v Wade’i bozmak üzere olduğunu ortaya koyan bir belgeyi yayınlamasının ardından geldi.

Fukunaga’yı suçlayan isimlerden biri 23 yaşındaki aktris ve profesyonel kaykaycı Rachelle Vinberg oldu. 18 yaşına basıp reşit olmasının ertesi günü bir reklamda yönetmenlik yaptığı sırada onunla tanıştığını söyleyen Vinberg, 3 yıl boyunca tacize uğradığını öne sürdü.

Üç farklı suçlama

Genç kadın, Fukunaga ile 3 yıl boyunca gizli bir ilişki yaşadıklarını ve halka açık olduklarında kendisini kuzeni, yeğeni veya kız kardeşi olarak tanıttığını iddia etti. Yönetmenle kendi fotoğraflarını paylaşan Vinberg, “Geçmişte bana nasıl hissettirdiği konusunda ona ulaşmaya çalıştım. Ancak hiçbir zaman sorumluluk almadı, resmen beni başından savdı” dedi.

Deneyimin onu çok travmatize ettiğini ve uzun süre terapi aldığını da vurguladı.

Ünlü yönetmeni suçlayan isimler arasında ikizler Hannah ve Cailin Loesch de yer aldı. Netflix’te 2018 yılında çekilen Maniac dizisi sırasında yönetmen ile tanıştıklarını belirten ikiz kardeşler, onunla ‘üç yıllık inişli çıkışlı bir ilişkileri’ olduğunu savundu. İkiz kardeşler, Fukunaga’nın Pennsylvania’daki ailelerinin evine geldiğini, birlikte jakuziye girdiklerini ve kız kardeşlere grup seks yapmayı teklif ettiğini öne sürdü. Onun dışında üç yıllık görüşmeleri sırasında kız kardeşler defalarca tacize uğradıklarını iddia etti.

Bir başka aktris Raeden Greer de kısa süre önce, Fukunaga’nın yönettiği True Detective adlı TV programında çıplak görünmeyi reddettiği için kovulduğunu iddia etti.

Ünlü yönetmen iddialara henüz yanıt vermedi.