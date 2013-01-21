James Bond Çin'de sansürlendi

Dünyada rekor kıran James Bond filmlerinin sonuncusu "Skyfall"un bazı sahneleri Çin'de sansürlenerek yayına girdi.



Büyük beğeniyle izlenen James Bond serisinin son filmi olan "Skyfall", Çin’de sansüre uğradı.

Şanghay'da çekilen ve Fransız bir suikastçının gökdelenin güvenlik görevlisini öldürdüğü sahnenin tamamı olmak üzere bazı sahnelerde kesilme oldu.

Bunlara ek olarak Çin'in özel yönetim bölgelerinden kumarhaneleriyle meşhur Makau'da çekilen bazı sahnelerde alt yazıların Çincelerinde anlam değişikliği yapıldı.

Filmin sansürsüz halinde Bond karakterinin bir bar hostesine "genç yaşta fuhşa başladığına" atıfta bulunduğu sözlerin yer aldığı konuşmaların Çince alt yazılarında anlamın değiştirildiği belirtildi.

Diğer yandan, Çin yapımı filmlerin korunması için filmin geciktirildiği yönünde de iddialar yer alırken, Skyfall filmi dünya genelinde 1.03 milyarlar bir gişe yapmıştı.

Skyfall'dan önce Çin'de kuraklık ve Japon işgali dönemini işleyen "back to 1942" gibi büyük gişe beklentisi olan filmler vizyona girmişti.