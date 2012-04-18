'James Bond çekimleri için Anıtlar Kurulu'ndan izin alındı mı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, tarihi Kapalıçarşı’da hasara neden olan James Bond çekimlerini Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a sordu. “Çekimler için Anıtlar Kurulu izni mevcut mudur” diyen Özgündüz, “Filmin çekimleri esnasında gerekli önlemlerin alınmadığı iddiaları doğru mudur” dedi.

330 yıllık binada hasar

TBMM Başkanlığı’na Bakan Günay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Özgündüz, “Çekimlerinin bir kısmı Adana’da tamamlanan James Bond serisi bir filmin çekimlerine İstanbul’da devam edilmektedir. Bu çekimlerden tarihi Kapalıçarşı’da yapılanlar esnasında yaşananlar tartışmalara neden olmuştur. Kapalıçarşı’da gerekli önlemler alınmadan yapılan çekimler esnasında kazalar yaşanmış ve bu kazalardan birinde 330 yıllık geçmişe sahip tarihi binada hasar meydana gelmiştir. Anıtlar Kurulu’nun denetiminde olması nedeniyle vitrin camlarının bile özel izinle değiştirildiği Kapalıçarşı’da yaşanan bu olay tepkiyle karşılanmıştır. Aynı zamanda çekimler için kurulan bir köprü nedeniyle Çukur Kulesi’nde zarar meydana gelmiş; yine gerekli önlemler alınmadığından Beyazıt Meydanı’nda halk ve esnaf film ekibiyle tartışma yaşamıştır” dedi.

Özgündüz’ün soruları şöyle:

-Filmin çekimleri öncesinde, film yapımcıları tarafından, Kapalıçarşı’da çekimler için izin alınmış mıdır? Eğer izin alınmışsa hangi kurum ve kuruluşlardan izin alınmış ve bahsi geçen izin için yapımcı şirket tarafından ödeme yapılmış mıdır? Ödeme yapılması söz konusuysa ne kadarlık bir ödeme, hangi kurumlara yapılmıştır? Çekimler için Anıtlar Kurulu izni mevcut mudur? Gerekli izinler alınmadıysa bunun nedenleri nelerdir?

-Filmin çekimleri esnasında gerekli önlemlerin alınmadığı iddiaları doğru mudur? Tarihi eserlerin zarar görmemesi için alınması gereken önlemler alınmadıysa bunun nedenleri nelerdir? Önlem alındıysa kaza neden yaşanmıştır? Bu konuda Bakanlığınızca bir araştırma ve/veya soruşturma yapılmakta mıdır?

-Kapalıçarşı, Beyazıt ve Eminönü’nde, özellikle tarihi eserlerin gördüğü zararlar nelerdir? Bu zararların maliyeti nelerdir? Bu maliyet nasıl finans edilecektir?