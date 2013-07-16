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Kültür-Sanat

James Bond, aynı kadroyla devam ediyor

2015'te vizyona girmesi beklenen yeni James Bond filminde, yönetmen, senarist ve başrol değişmeyecek. Bu, serinin 24. filmi olacak

16 Temmuz 2013 14:16

Başrolünde Daniel Craig'in yer aldığı ve 1.1 milyar dolar hasılat yapan 'Skyfall' filminin yönetmenliğini üstlenen Sam Mendes'in, 2015 sonbaharında çıkması planlanan serinin 24’üncü filmini de yöneteceği bildirildi.
 
Filmde yine Daniel Craig'in oynayacağını belirten yapımcılar, senaryonun da yine önceki filmi yazan John Logan'a emanet olduğunu ifade ettiler. Bir yandan 'Charlie and the Chocolate Factory' müzikalinin yöneten Mendes, Bond yapımcılarının kendisine zaman tanıdığı için çok memnun olduğunu belirtti.
 
Daha önce birçok tiyatro yönetmenliğine imza atan 47 yaşındaki Mendes, ilk yönettiği sinema filmi 'American Beauty' ile Oscar’a layık görülmüştü.

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