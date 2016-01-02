James Blunt: Bana yapılan eşcinsel yakıştırmasından onur duyuyorum

Ünlü şarkıcı James Blunt, eşcinsel olduğuna dair söylentilere cevap verirken eşcinsel olmadığını belirtti ve “Bana eşcinsel yakıştırması yapılması beni onore ediyor” dedi.

BBC’ye röportaj veren Blunt’ın açıklamaları şöyle:

Şarkı sözlerimin fazla romantik olmasından dolayı benim eşcinsel olduğumu düşünen çok insan olduğunu biliyorum. Merakınızı giderecekse eşcinsel değilim, fakat bana bu sebepten eşcinsel yakıştırması yapılması beni onore ediyor. Demek ki cinsiyet kavramına karşı gelen şarkılar yapabildim ve tüm dünyaya bu şarkılarla dokunabildim.