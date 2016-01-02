T24 LogoT24 Logo
Magazin

James Blunt: Bana yapılan eşcinsel yakıştırmasından onur duyuyorum

"Demek ki cinsiyet kavramına karşı gelen şarkılar yapabildim"

02 Ocak 2016 13:57

Ünlü şarkıcı James Blunt, eşcinsel olduğuna dair söylentilere cevap verirken eşcinsel olmadığını belirtti ve “Bana eşcinsel yakıştırması yapılması beni onore ediyor” dedi.

 

BBC’ye röportaj veren Blunt’ın açıklamaları şöyle:

Şarkı sözlerimin fazla romantik olmasından dolayı benim eşcinsel olduğumu düşünen çok insan olduğunu biliyorum. Merakınızı giderecekse eşcinsel değilim, fakat bana bu sebepten eşcinsel yakıştırması yapılması beni onore ediyor. Demek ki cinsiyet kavramına karşı gelen şarkılar yapabildim ve tüm dünyaya bu şarkılarla dokunabildim.

ETİKETLER

james blunteşcinselmiaçıklamagaylgbt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24