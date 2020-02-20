Jamaikalı caz piyanisti Monty Alexander CRR'de

Jamaikalı caz piyanisti Monty Alexander ve grubu 24 Şubat akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Grubun repertuvarı, Jamaika yerel müziğinden, çeşitli caz melodileri ile 'blues ve reggea'ye kadar uzanıyor.

Sergilediği performansları, yeteneği ve romantik ruhu ile hayata bakışı zamanın çok ötesindeydi. Sanatçı müziğini şöyle ifade ediyor,“Isıyı arttırmak ve bir fırtına başlatmak.” Alexander’ın yerel Jamaika müziği ve çeşitli caz melodilerinden oluşan repertuvarı, Amerika şarkıları, İncil müzikleri ve blues, bebop, calypso, reggae tarzlarını da içine almaktadır.

2000 yılında Jamaika Hükümeti tarafından “Şeref Nişanı” ile ödüllendirilen Monty Alexander’a, üstün hizmetleri sebebiyle 2018 yılında West Indies Üniversitesi Onursal Doktora (DLitt) unvanı verilmiştir.