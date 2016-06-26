Jamaikalı atlet Zika virüsüne yakalandı

Jamaikalı sprinter Kemar Bailey-Cole, Zika virüsüne yakalandığını açıkladı.

Ülkesinin basınına konuşan Bailey-Cole, saçını kestirmesinin ardından boynundaki şişliğin kız arkadaşı tarafından fark edildiğini ve yapılan incelemenin ardından Zika virüsüne yakalandığını bildirdi.

Bir süredir ağrıları olduğunu belirten 24 yaşındaki sporcu, "Üç gündür Zika virüsü taşıyarak antrenman yaptığımı bilmiyordum. Sırtımda ve kaslarımda sürekli ağrı vardı ama bunu yaptığım antrenmanlara bağlıyordum." ifadelerini kullandı.

İyileşme sürecinin kolay olmadığını da vurgulayan Jamaikalı sporcu, "Vücudumda hala kızarıklıklar var. Gözlerim yanıyor. Tek iyi yanı, artık ağrıları hissetmiyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Bailey-Cole, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek için ülkesinde düzenlenecek elemelere sağlıklı bir şekilde gideceğine inandığını da belirtti.

Son olarak İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Oyunları'nda 100 metrede altın madalya kazanan Bailey-Cole, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ise 4x100 metre takım yarışlarında Usain Bolt ile altın madalya kazanmıştı.

Brezilya'da son dönemde görülen Zika virüsü nedeniyle Kuzey İrlandalı golfçüler Rory McIlroy ile Graeme McDowell, Fijili Vijay Singh, Güney Afrikalı Branden Grace ve Avustralyalı Adam Scott ile Marc Leishman olimpiyatlara katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Özellikle anne karnındaki bebekleri tehdit eden virüsün, Brezilya'da yeni doğanlarda hızla artan mikrosefali (küçük kafa) vakalarıyla bağlantısı olduğu sanılıyor.