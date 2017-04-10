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Kültür-Sanat

Jakob M. Erwa: 'Dünyamın Merkezi' benim hayal projemdi

"Nerdesin Aşkım?” bölümü kapsamında gösterilen Dünyamın Merkezi’nin gösterimine yönetmen Jakob M. Erwa da katıldı

10 Nisan 2017 19:33

36. İstanbul Film Festivali'nin “Nerdesin Aşkım?” bölümü kapsamında gösterilen Dünyamın Merkezi’nin gösterimine yönetmen Jakob M. Erwa da katıldı.

Bir ergenlik dönemi hikâyesi anlatan filmin ardından yönetmen seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Erwa Andreas Seinhöfel’in romanından etkilendiğini belirterek  “Kitabı ilk okuduğumda 20 yaşımdaydım ve çok etkilenmiştim. Eşcinsellik bir sorun olarak değil, doğal bir şey olarak ele alınıyordu. Bu yüzden de bu film benim hayal projem oldu." diye konuştu.

Romanın haklarını satın alabilmek için 8 yıl beklediğini söyleyen Erwa, filmin senaryosunu yazarken yazarla da konuşarak bazı ekleme ve çıkarmalar yaptığını söyledi. 

Erwa ayrıca “Benim için önemli olan filmin 'eşcinsel filmi' olmaması, herkese hitap etmesiydi” ifadesini kullandı.

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