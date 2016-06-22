Jake Gyllenhaal ile Rooney Mara aşk yaşıyor

Aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncular Jake Gyllenhaal ile Rooney Mara, ilk kez birlikte görüntülendi.

Sabah'ın haberine göre, bir süredir ilişki yaşadıkları yönünde haberlere konu olan oyuncular Jake Gyllenhaal ile Rooney Mara, önceki gün New York sokaklarında birlikte objektiflere yakalandı.

Tanınmamak için şapka ve gözlük taktılar

Habertürk'te yer alan habere göre; ilişki iddialarını defalarca inkar eden Gyllenhaal ile Mara'nın, keyifli halleri dikkati çekerken, tanınmamak için şapka ve gözlük takmaları yeterli olmadı. Çift paparazziler tarafından görüntülendiklerini anlayınca kaçmak yerine muhabirlere selam verip yolalrına devam etmeyi tercih etti. İkili, geçen yıl Mara'nın Gyllenhaal'un New York'taki evini kiralamasıyla tanışmış ve kısa sürede yakın arkadaş olmuşlardı.