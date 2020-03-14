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Spor

Jailson: İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum

Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça çıkardı

14 Mart 2020 22:33

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Jailson, "İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum" dedi.

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Galibiyet hasretini 7 maça çıkarak Fenerbahçe'de Jailson, maç sonu açıklamasında 'saha dışında yaptıkları çalışmaları sahaya yansıtamadıklarını' belirtirken, "Gerçekten çok zor durumdayız" ifadesini kullandı.

Jailson, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten çok zor durumdayız. Bütün takım arkadaşlarım çok üzgün. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanıyorum. Çok çalışıyoruz ama sahada bunları gösteremiyoruz. Şu anda yapmamız gereken ağzımızı kapatıp çalışarak mevcut durumu lehimize çevirmek. En başından beri söylediğim gibi ihtiyaç duyulan her mevkide oynarım."

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