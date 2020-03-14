9 kişi kalan Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle geçti

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Bajic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, Skubic ve Ömer Ali Şahiner'in karşılaşmanın ikinci yarısında gördükleri kırmızı kartlar sonrası karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Ligdeki son 7 maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe 40 puanda kalırken, Konyaspor 26 puana yükseldi.

Şampiyonluk iddiası kalmayan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İttifak Holding karşısında sahada kayıpları oynadı. Sarı-lacivertliler, rakip kalede fazla etkili olamazken; ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, özellikle ilk yarıda daha arzulu ve tempolu bir oyun sergiledi.

16. dakikada tehlikeli gelen Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'le gole yaklaştı. Harun son anda çıkardı. Ev sahibi ekip oyuncuları gol itirazı yaparken; VAR incelemesi sonrası devam kararı çıktı.

Ev sahibi ekip 24. dakikada Ömer Ali Şahiner ile bir kez daha tehlikeli gelse de, golü 42. dakikada buldu. Bajic, şık bir golle kaleci Harun'u mağlup etti ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Konuk ekipte Hasan Ali Kaldırım, 39. dakikada sarı kartla cezalı duruma düşerken; ilk yarı 1-0 İttifak Holding Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıya oranla takımlar 2. kırk beş dakika biraz daha hareketli bir görüntü çizdi. Ev sahibi ekip 67. dakikada Skubic ve 76. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlamasına karşın; konuk ekip, rakibinin bu dezavantajını kullanamadı ve maç 1-0 İttifak Holding Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

7 hafta sonra kazanan İttifak Holding Konyaspor puanını 26 yaptı ve küme düşme potasının üstüne çıktı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Fenerbahçe ise 40 puanda kaldı.