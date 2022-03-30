Jada Pinkett Smith'ten eşinin Chris Rock'a attığı Oscar tokatından sonra "iyileşme" paylaşımı

Jada Pinkett Smith, eşi Will Smith’in Oscar sunucusu Chris Rock’a, saçlarının dökülmesine neden olan hastalıkla ilgili bir şaka yapması sonrası tokat attığı olay sonrası ilk kez bir paylaşım yaptı. Pinkett Smith, “iyileşme” mesajı verdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, saç kaybına neden olan bir rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett Smith, Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’ın hedefi olmuştu. Oyuncu Will Smith, şakanın üzerine sahneye çıkarak Rock’a tokat atmıştı.

Yaşanan olaydan sonra Instagram’da paylaşım yapan Pinkett Smith, tokattan ya da Chris Rock’tan bahsetmese de “Bu iyileşme sezonu. Ben bunun için buradayım” dedi.

Will Smith, dün kendi Instagram’ından Chris Rock’tan özür dilemişti.