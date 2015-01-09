Jackie Chan'in oğluna hapis

Uzakdoğu dövüş sanatlarında gösterdiği performansla tanınan dünyaca ünlü Hong Kong'lu oyuncu ve yönetmen Jackie Chan'in oğlu Jaycee Chan, uyuşturucu suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Çin'in başkenti Pekin'in Dongcheng Bölgesi Halk Mahkemesi'nin, Jaycee Chan hakkında 'Uyuşturucu kullananlara yardım ve yataklık etmek' suçuyla, 320 dolar para ve altı ay hapis cezası kararı verdiği bildirildi.

Yaklaşık doksan dakika süren mahkemenin ardından, kendisiyle ilgili verilen kararı duyan 32 yaşındaki Chan'in, "Bir suç işledim ve cezayı hak ediyorum" dediği belirtildi.

Jackie Chan mahkemeye gelmedi

Öte yandan Jaycee'nin babası Jackie Chan'in mahkemeye gelmediği ve oğlunun yaptığına çok kızgın olduğunu medyaya verdiği röportajlarda sık sık söylediği belirtildi.

Hong Kong'da oturan Jaycee Chan, geçtiğimiz yaz Pekin'de, Tayvanlı film yıldızı Kai Ko (23) ile birlikte kendi apartmanında polis tarafından basılmış; evde ise 100 gram uyuşturucu bulunmuştu. Polis ayrıca, Jaycee’nin evinde uyuşturucu işi yapan Song adlı üçüncü bir kişiyi de yakaladığını açıklamıştı.

Jackie Chan servetini yardım kuruluşlarına bağışlayacak

Jackie Chan'in oğlu Jaycee, Los Angeles’da doğdu ve üniversiteyi terk etmeden önce ABD’de okudu. Babasının yüzüncü filmiyle ünlenen Jaycee, Nisan 2011'de babası tarafından eleştirildi. Baba Chan, bu tarihte tüm servetini yardım kuruluşuna bağışlayacağını ve oğlunun kendi yolunu çizip, hayatına böyle devam etmesi gerektiğini söylemişti. Chan, oğlu için, "Yetenekli ise, kendi parasını kazanabilir; değilse, o zaman paramı israf edecektir" demişti.