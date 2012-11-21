Jackie Chan sinemayı bırakıyor mu?

Kung Fu ustası Jackie Chan, gelecek ay vizyona girecek olan Chinese Zodiac 2012 ’nin son aksiyon filmi olacağını ve zamanını hayır işlerine ayıracağını açıkladı.

Chinese Zodiac 2012 ’nin aksiyon kariyerinin sonu olmayacağının altını çizen Jackie Chan, filmin son büyük aksiyon yapımı olması münasebetiyle kendisi için önemli olduğunu söyledi. Chan, özel efekt teknolojisi ve dublörlerle fiziksel risk almadan çok şey yapılabileceğini belirterek “Dürüst olmak gerekise artık genç değilim” dedi. “Niçin hâlâ bu tür şeyleri yapmak için kendi hayatımı riske atayım ki” diye soran Chan sözlerine şöyle devam etti: “Elimden geldiğince çalışacağım. Fakat sırf tekerlekli sandalyede oturmak için hayatımı riske atmak istemiyorum. Hepsi bu.”

Chan, kısa süre önce Harpers Bazaar dergisi tarafından Yılın Yardımseveri Ödülü’ne değer görülmüştü. Hayır işlerine ayırdığı zamanı artırmak istediğini söyleyen Chan, Çinli zenginler liginin kendisini örnek alacağını söyledi. Ünlü oyuncu, hayır işleri için Bentley 666 marka otomobilini açık artırmayla 961 bin 837 dolara sattı.

Taraf gazetesinin Reuters ’a dayandırdığı habere göre, 58 yaşındaki aktör “Yönetmenim, yazarım, yapımcıyım; neredeyse her şeyim. Bu gerçekten ama gerçekten benim bebeğim. Biliyorsunuz, yedi yıldır senaryo yazıyorum” şeklince konuştu ve, filmin çekimlerinin bir buçuk yıl sürdüğünü söyledi.

Filmde Chan, Afyon Savaşları esnasında Fransa ve Britanya kuvvetleri tarafından Pekin’deki İmparatorluk Bahçesi’nden çalınan Çin takvimindeki 12 hayvan başını geri almak için uğraşan bir hazine avcısını oynuyor.

Chan’in yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği son filmi Çin’de önümüzdeki ay vizyona girecek. Filmde aynı zamanda başrol oynayan ünlü aktör, Chinese Zodiac 2012 ’yi son 10 yıldaki en iyi filmi olarak gördüğünü söyledi.