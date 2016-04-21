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İzzet Çapa'nın Nişantaşı'ndaki eğlence mekanı Cahide yıkıldı

'Cahide', özellikle danslı şovları ve bir dönem ünlülerin bekarlığa veda partileri ile ses getirmişti

21 Nisan 2016 20:12

İzzet Çapa'nın Nişantaşı'ndaki eğlence mekanı 'Cahide', belediye yıkım ekipleri tarafından yıkıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ünlülerin Maçka’daki uğrak mekanı "Cahide", mahkeme kararı gerekçe gösterilerek bugün yıkıldı. 1994 yılında Maçka Açık Hava Tiyatrosu’nun arka kısmında 'Şehzade' olarak hizmet verdikten sonra 2004’ten bu yana 'Cahide' adıyla faaliyet gösteren ünlü mekanda, birçok sanatçı sahne almıştı. Ünlü mekan bugün iş makineleri ile yıkıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, zabıta eşliğinde mekanı tahliye ederek, yaklaşın 2 saat süren ünlü mekanın yıkımını gerçekleştirdi.

İşletme sahibi Ekber Alkan, yıkım kararı ile ilgili tepkisini dile getirerek, hukuk sürecinin devam ettiğini ifade etti. Alkan, “Ben üst mahkemeye güveniyorum. O dava mutlak surette çözülecektir. Haklılığımız anlaşılacaktır. Biz yürütmeyi durdurma talebinin olduğunu belediyenin üst makamlarına bildirdik. ‘Hukuki değerlendirmeye bakın, burada usulsüz bir karar var’ diye beyan ettik. ‘Telafisi güç zararlar doğacak. Yıkımdan vazgeçin, herhangi bir işlem yapmayın’ diye. Ama buna rağmen alelacele bugün yıkımı gerçekleştirildi” dedi.

Cahide özellikle danslı şovları ve bir dönem ünlülerin bekarlığa veda partileri ile ses getirmişti.

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