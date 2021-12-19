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İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe yaşamını yitirdi

İzzet Altınmeşe (solda)

19 Aralık 2021 15:41

Sanatçı İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, Mersin'de kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek yaşamını yitirdi.

 Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düştü.

Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oyunculuk yapan Ali Murat Altunmeşe "Ali Baba ve 7 Cüceler" ve "Bir Don Juan Öldürmek" adlı filmlerde yer almıştı. Altunmeşe, en son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol almıştı.

 

 

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