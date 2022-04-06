İzolasyon süreci 16 ay sürdü: 86. Covid-19 testinde negatife döndü

Sabah gazetesinin haberine göre Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de Koronavirüse yakalandı.

Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu s sıra dışı durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları Kayasan'ı telefonla arayarak çevirmen aracılığıyla bilgi aldı. Kayasan, 470 gün boyunca yaptırdığı 85 testte en uzun süre pozitif çıkan ve karantinada kalan hasta olarak tarihe geçti.

Muzaffer Kayasan, önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatife dönmeyi başardı. Testi negatif çıktıktan sonra ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'i öpüp sarıldığını dile getiren Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu" dedi.