İznik gölüne 550 metrede yapılacak fabrika ek tesisine ‘ÇED kapsamı dışındadır’ kararı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün, Orhangazi’de kurulu bulunan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin İznik gölüne 550 metre mesafede ek tesis kurması için "ÇED kapsamı dışındadır” kararı verdiği ortaya çıktı.

Gelişme üzerine Bursa Barosu, “ÇED kapsam dışı” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde ek tesis için kapasite artırımına izin verilemeyeceği belirtilerek, "Ek tesisin yapımının planlandığı alan İznik Gölü Sulak Alanı Tampon Bölgesi'nde kalıyor. Metal üretimi ve işlenmesi sulak alan koruma bölgelerinde yapılması yasak olan faaliyetler arasında. Bu nedenle “ÇED kapsam dışı” kararının yürütmesinin durdurulması ve iptalini talep ediyoruz." denildi.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, Döktaş Fabrikası mevcut tesisine ek bina yapılması için 3 Eylül 2021 tarihinde Orhangazi Belediyesi'ne ruhsat başvurusu yaptı ve Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu. Bunun üzerine Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Av. Erol Çiçek ve Av. Sedat Ata, Bilgi Edinme Yasası kapsamında Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak; ek tesis için ‘ÇED gerekli değildir’ veya ‘ÇED olumlu’ kararı verilip verilmediğini sordular.