İznik Gölü’nde pirana şaşkınlığı

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde, İznik Gölü’nde avlanan balıkçıların ağlarına 46 santimetre boyunda 2,5 kilo ağırlığında pirana olduğu sanılan balık takıldı. Genellikle Güney Amerika’da rastlanan, grup halinde avlanan ve avını kısa sürede iskeleti kalıncaya kadar yiyen pirananın İznik Gölü’ne akvaryumlardan atıldığı tahmin ediliyor.

DHA’dan Hasan Bozbey’in haberine göre; Orhangazi İlçesi’ne bağlı Narlıca Mahallesi’nde oturan Raşit Katırlı, önceki gece İznik Gölü’nün Sölöz Mahallesi sahilinden yaklaşık 20 metre açıkta ağ attı. Katırlı, saat 03.00 sıralarında ağlarını toplarken daha önce görmediği bir balık türüyle karşılaştı.

Raşit Katırlı, tuttuğu balığı alarak Narlıca Su Ürünleri Kooperatifi’nin eski başkanı Tuncay Bozkurt’un Sölöz’deki balıkçı dükkânına götürdü. Yıllardır balıkçılık yapan Bozkurt, dişlerini görünce balığın pirana olduğunu söyleyerek, Orhangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne haber verdi.

Sölöz Mahallesi’ne gelen Orhangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Gürkan Kabul ve ekibi balıkla ilgili inceleme yapıp rapor hazırladı. Balıkçılardan piranayı teslim alan yetkililer, incelenmek üzere Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderdi. 2,5 kilo ağırlığında ve 46 santimetre uzunluğundaki balığın pirana olup olmadığı inceleme sonucu ortaya çıkacak.

İznik Gölü’nde geçtiğimiz yıllarda da pirana balığı yakalanmıştı.