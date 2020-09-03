İznik Gölü'nde sular çekilince kaynak pınarlar ortaya çıktı

Bursa’da barajların yanı sıra bir çok gölette yaşanan kuraklık alarmı İznik’te de yaşanıyor. İznik Gölü’nde suların çekilmesi ile birlikte sahillerde gölü besleyen kaynak pınarlar ortaya çıktı.

Son günlerde sık sık su seviyesindeki azalmalar ile gündeme gelen İznik Gölü'nde suyun çekildiği kıyı bölgelerinde kaynak pınarlar görünür oldu. Özellikle ilçeye bağlı Boyalıca kasabası sahilinde ortaya çıkan kaynak pınarlardan akan soğuk su, Boyalıca’da ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlardan ilgi görüyor. Boyalıca sahil bölgesindeki kayanın içinden akan soğuk suyun debisi de dikkat çekiyor. Kaya içinden akan su, 5 litrelik bidonu yaklaşık 20 saniyede dolduruyor.

Rastlantı sonucu bulunan pınarlardan akan suyun yoğun kükürt içerdiği tahmin edilirken, kaynaktan çıkan suyun gölle birleştiği bölgelerdeki yeşil yosunların da yer yer beyaz olduğu görüldü.