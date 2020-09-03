T24 LogoT24 Logo
Çevre

İznik Gölü'nde sular çekilince kaynak pınarlar ortaya çıktı

03 Eylül 2020 12:54

Bursa’da barajların yanı sıra bir çok gölette yaşanan kuraklık alarmı İznik’te de yaşanıyor. İznik Gölü’nde suların çekilmesi ile birlikte sahillerde gölü besleyen kaynak pınarlar ortaya çıktı.

Son günlerde sık sık su seviyesindeki azalmalar ile gündeme gelen İznik Gölü'nde suyun çekildiği kıyı bölgelerinde kaynak pınarlar görünür oldu. Özellikle ilçeye bağlı Boyalıca kasabası sahilinde ortaya çıkan kaynak pınarlardan akan soğuk su, Boyalıca’da ve çevre köylerde yaşayan vatandaşlardan ilgi görüyor. Boyalıca sahil bölgesindeki kayanın içinden akan soğuk suyun debisi de dikkat çekiyor. Kaya içinden akan su, 5 litrelik bidonu yaklaşık 20 saniyede dolduruyor.

Rastlantı sonucu bulunan pınarlardan akan suyun yoğun kükürt içerdiği tahmin edilirken, kaynaktan çıkan suyun gölle birleştiği bölgelerdeki yeşil yosunların da  yer yer beyaz olduğu görüldü. 

 

ETİKETLER

İznik Gölükuraklık alarmıkaynak pınarBoyalıcakükürt
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24