İzni iptal edilen memurların paket tur ücretlerinin iadesinde kesinti!

TSK içinde bir grup cuntacının gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrası 'devlet içindeki yapılanmanın ortaya çıkarılması' gerekçesiyle izinleri iptal edilen kamu çalışanları satın aldıkları paket tur ücretlerini eksik geri alacaklar. Vergi ve harç kesintisinin ardından çalışanlara iade edilecek tur ücretlerinde sıkıntı yaşanırsa mahkemeye başvurulabilecek.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, darbe girişimi nedeniyle Başbakanlık genelgesiyle izinleri iptal edilen kamu çalışanları ödedikleri paket tur bedelinin tamamını geri alamayacak. Vergi ve harçlar ile zorunlu masraflar düşüldükten sonra kalan bedel kendilerine iade edilecek. Sadece otel hizmeti alan kamu çalışanlarına ise ‘yasal’ olarak iade zorunlu değil. İşletmeler anlayış göstermez ise ‘mahkemeye’ başvurmaları gerekecek.

Tatile çıkma planları, darbe girişimi nedeniyle iptal olan kamu çalışanlarının, yurtiçi ve yurtdışı paket tur, otel iptalini hangi koşullarda yapabileceğini, hangi durumda mahkemeye gitmeleri gerektiğini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy’a sorduk. Ersoy’un sorulara yanıtları şöyle :

Paket tur, nedir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre paket tur sözleşmeleri, ulaştırma, konaklama ve başka turizm hizmetlerinden en az ikisinin birlikte verildiği sözleşmelerdir. Örneğin, Antalya Kemer’e uçakla transfer ve oradaki bir otelde 7 günlük konaklama bir paket turdur. Ya da Paris’e yapacağınız otel, ulaşım ve müze ziyaretlerini kapsayan sözleşme bir paket turdur.

Bir memur, Kemer’e kendi aracıyla gitmek istemiş ve sadece Kemer’de bir otelde konaklama satın almışsa ‘paket tur’ sözleşmesi sayılır mı?

Hayır, sayılmaz. Tüketiciler tarafından satın alınan salt otel konaklamaları paket tur kapsamında değildir.

Başbakanlık genelgesiyle kamu çalışanlarının izinleri iptal edildi. Bu gerekçeyle ödedikleri ücretleri geri alabilecekler mi?

Paket tur alanlar, turun başlangıcına bir gün kalmış bile olsa ‘mücbir’ sebep gerekçesiyle sözleşmelerini feshedip, ödedikleri ücretin bir bölümünü iade alabilecekler. Vergi (konaklamadan yüzde 8, ulaşımdan yüzde 18 KDV alınıyor), harç ve belgesi olan zorunlu hizmet bedelleri (örneğin iadesi olmayan, promosyonlu uçak bileti) düşüldükten sonraki kısmın, 14 gün içinde kendilerine iade edilmesi gerekiyor.

* Yani ödedikleri ücretin tümünü alamayacaklar

Hayır,alamayacaklar. Vergi, harç ve zorunlu hizmet bedellerinden sonra kalan kısmı alabilecekler.

* Peki ama paket tur değil de sadece otel konaklaması alan memurun parası ne olacak? Onlar için ‘mücbir’ sebep olmuyor mu başbakanlığın izin iptali?

Yasada ‘paket tur’ sözleşmelerine yönelik bir düzenleme bulunuyor, salt otel hizmeti alanlar ise sayılmıyor. Bu durumda biz bakanlık olarak işletmelerden, tüketiciye anlayış göstermelerini bekliyoruz. Bunun için turizmcilerle yakın görüşmeler yapıyoruz. Yine de anlayışsız işletmeler karşısında, tüketici mahkemeye başvurabilir. Ödediği otel bedeli 3 bin 480 liranın altındaysa bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetine;3 bin 480 liranın üzerindeyse tüketici mahkemesine başvurabilir. Muhtemelen mahkemeler bunu fiili imkansızlık nedeniyle ‘mücbir’ sebep sayacak ve tüketici lehine karar verecektir. Tüketici hakem heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlükleri, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde bulunuyor. Tüketici mahkemeleri ise adliye içinde yer alıyor.

* Tatilinin başlamasına 30 günden fazla kalanların durumu ne olacak?

Onlar herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmelerini zaten feshedebilirler. Sadece ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ile zorunlu hizmet bedelleri düşüldükten sonraki kısmı iade alabilirler.

* Yurtdışı paket tur alanlar ne yapacak?

Yasada yurtiçi-yurtdışı paket tur, diye bir ayrım olmadığından aynı mevzuat onlar için de geçerli. Ancak yabancı ülkelerde, Türkiye’deki bu hain girişime karşı bir anlayışsızlık olduğu bilgisi geliyor tur şirketlerinden. Bizi ilgilendirmez, biz ücretimizi alırız, deniliyormuş. Bu tur şirketlerimizi zor duruma soksa da tüketici açısından değişen birşey yok. Paket tur şirketinin sorumluluğu ortadan kalkmıyor. Yurtdışı paket tur alan kamu çalışanı, ‘mücbir’ sebeple 30 günden az bile kalsa tur sözleşmesini iptal edebilecek ve zorunlu vergi, harç ve belgeli harcamalar düşüldükten sonraki kısmı, tur şirketinden 14 gün içinde iade alacak.